Eni rileva quota maggioranza in 2 concessioni esplorative offshore di Abu Dhabi

Daniela La Cava 14 gennaio 2019 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato di avere firmato nel fine settimana ad Abu Dhabi due accordi per l'acquisizione di una partecipazione del 70% in due concessioni esplorative offshore. Nelle concessioni, della durata di 35 anni, Eni avrà come partner la tailandese PTT Exploration and Production Company Limited (PTTEP), con una quota del 30%. La nota informa che le due concessioni, denominate Blocco 1 e Blocco 2, sono situate nell'offshore nord- occidentale dell'Emirato di Abu Dhabi e sono le prime a essere assegnate tra quelle messe a gara da Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) nell'aprile 2018 come parte della strategia di assegnazione di licenze a società internazionali da parte dell’Emirato."Questo accordo rappresenta un nuovo importante passo verso l'espansione di Eni in una delle regioni leader a livello mondiale nel settore degli idrocarburi, non solo attraverso la partecipazione in giacimenti già in produzione ma anche esplorando nuovi blocchi - commenta Claudio Descalzi, a.d. di Eni -. In particolare, il Blocco 1 e il Blocco 2 sono estremamente importanti grazie alle sinergie che avranno con la concessione offshore di Ghasha. Tutto ciò rafforzerà ulteriormente l’alleanza tra Eni e ADNOC e Eni contribuirà con le sue competenze nell’esplorazione e tecnologia all'avanguardia a liberare ulteriori risorse nell'offshore di Abu Dhabi".