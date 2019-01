Eni pubblica il calendario finanziario 2019

Daniela La Cava 29 gennaio 2019 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato stamattina il calendario finanziario per il 2019, con le date di pubblicazione dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal consiglio di amministrazione e dall’assemblea nel corso dell'anno. Primo appuntamento per il board il 14 febbraio, quando verrà esaminato il bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2018 e la previsione relativa all’ammontare del dividendo per l’esercizio 2018. I conti dei primi tre mesi del 2019 arriveranno invece il prossimo 24 aprile. L'assemblea degli azionisti (in unica convocazione) è in calendario il prossimo 14 maggio e sarà chiamata ad approvare il bilancio 2018.