Eni, pronta per emissione obbligazionaria a tasso fisso in dollari Usa

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Eni ha dato mandato a BofA Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities in qualità di Joint Bookrunners per l'organizzazione del collocamento di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso in dollari statunitensi, che dovrebbe essere costituita da una tranche unica con durata di 10 anni. L'emissione, spiega il gruppo guidato da Claudio Descalzi, avviene in esecuzione di quanto deliberato dal cda di Eni lo scorso 4 aprile ed è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto di indebitamento a breve e medio-lungo termine. La società precisa infine che l’emissione del prestito, destinato agli investitori istituzionali, dipenderà dalle condizioni di mercato.