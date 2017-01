Eni prepara emissione bond decennale a tasso fisso

Titta Ferraro 10 gennaio 2017 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Eni ha dato mandato a Barclays, CITI, ING, Santander Global Corporate Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking, SMBC Nikko e UniCredit per l'organizzazione del collocamento di un'emissione obbligazionaria con durata di 10 anni (scadenza gennaio 2027) a tasso fisso nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere. Il prestito, destinato agli investitori istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo. Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine è Baa1 (outlook stable) per Moody's e BBB+ (outlook stable) per Standard & Poor's.