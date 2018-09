Eni prepara emissione bond a tasso fisso

Alessandra Caparello 5 settembre 2018 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Jp Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo sono le banche d’affari a cui ha dato mandato Eni per il collocamento di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso da emettersi in due tranche con durata a 5 e 10 anni."L’emissione", si legge in un comunicato della compagnia petrolifera, “è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto di indebitamento a breve e medio-lungo termine e alla vita media del debito”.