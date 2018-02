Eni positiva in Borsa, Credit Suisse alza tp a 15,5 dopo trimestrale oltre attese

Daniela La Cava 19 febbraio 2018 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Eni prosegue in territorio positivo a Piazza Affari, dove il titolo mostra un rialzo dello 0,32% a 13,68 euro in presenza di un mercato che cede lo 0,9 per cento. In avvio d'ottava Eni rimane sotto i riflettori, con gli analisti che passano al setaccio i risultati finanziari presentati venerdì scorso. Gli esperti di Credit Suisse hanno confermano la raccomandazione neutral sul titolo del gruppo di San Donato Milanese, ma hanno rivisto al rialzo il target price a 15,50 da 15,25 euro "dopo i risultati migliori delle attese del quarto trimestre". Tutti gli sguardi, sottolineano da Credit Suisse, sono ora rivolti al 16 marzo quando Eni presenterà l'aggiornamento strategico.