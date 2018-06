Eni positiva in Borsa: Banca Akros alza target price a 18,5 euro, attuali prezzi "buon punto d'ingresso"

Daniela La Cava 12 giugno 2018 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva a Piazza Affari per Eni, con il titolo che avanza di circa lo 0,75% a 15,75 euro. Il Cane a sei zampe è finito sotto la lente degli analisti di Banca Akros che hanno confermato la raccomandazione buy e hanno alzato il target price da 17 a 18,5 euro. Secondo gli esperti, "gli attuali prezzi dell'azione rappresentano un buon punto d'ingresso per puntare sulle alte quotazioni del petrolio e sul flusso costante di dividendi". Nel report odierno gli analisti di Banca Akros hanno precisato di avere aggiornato le stime su Eni per tenere in considerazione l'aumento delle quotazioni del petrolio delle ultime settimane.