Eni: perforato primo pozzo di Merakes in Indonesia

Titta Ferraro 31 gennaio 2017 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Eni ha perforato e testato con successo il pozzo Merakes 2, primo pozzo di delineazione della scoperta di Merakes nell’ambito del Production Sharing Contract (PSC) di East Sepinggan. Il blocco è situato nel prolifico bacino del Kutei e la scoperta si trova a 35 km dal campo di Jangkrik, operato da Eni, la cui produzione è attesa nel secondo trimestre del 2017 attraverso una Floating-Production Unit. Eni è operatore del PSC di East Sepinggan con una partecipazione dell’85% mentre la società di stato Pertamina Hulu Energy è partner con il 15%.



Il pozzo è stato perforato sino a una profondità di 2.732 m in 1.269 m di profondità di acqua e ha incontrato 17 m netti di sabbie mineralizzate nei livelli pliocenici con ottime caratteristiche petrofisiche confermando l’estensione anche in questa nuova area della scoperta effettuata nel 2014 con il pozzo Merakes 1.

"La vicinanza della scoperta Merakes al campo di Jangkirk - rimarca Eni in una nota - permetterà di sfruttare le sinergie e di ridurre costi e le tempistiche di esecuzione del futuro piano di sviluppo sottomarino e rappresenta un’ulteriore successo della strategia Eni di esplorazione e appraisal near field".