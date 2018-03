Eni: per jv Agiba traguardo storico di produzione nell’area del Deserto Occidentale in Egitto

Daniela La Cava 15 marzo 2018 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Agiba, joint venture operativa tra la consociata di Eni Ieoc e la società statale Egyptian General Petroleum Corporation, ha raggiunto una produzione di olio cumulativa di 500 milioni di barili. Lo rende noto il big energetico italiano in un comunicato.Agiba operativa dal 1981 e ha operazioni principalmente focalizzate nelle concessioni di olio e gas di Eni situate nell'area del Deserto Occidentale, in Egitto, dove il recente impegno verso nuove attività di esplorazione e di sviluppo ha portato a risultati senza precedenti. Eni è presente in Egitto dal 1954 ed è il principale produttore del paese con una produzione equity di oltre 250.000 barili di olio equivalente al giorno.