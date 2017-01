Eni: nuovo accordo di cooperazione con la Nigeria nel settore dell’energia

Titta Ferraro 23 gennaio 2017 - 14:49

Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) ed Eni, attraverso le controllate Nigerian Agip Oil Company (NAOC) e Nigerian Agip Exploration (NAE), hanno siglato un accordo di cooperazione (Memorandum of Understanding, MoU) che promuove nuove attività in Nigeria. Riguardo al settore upstream, si legge nella nota di Eni, le operazioni di produzione oil e gas verranno intensificate con un maggiore focus alle attività di sviluppo e esplorazione nelle zone di operazione onshore, offshore e Ultra Deep Water. Riguardo al settore raffinazione, le parti hanno definito i termini della cooperazione per la ristrutturazione e l’ampliamento della raffineria di Port Harcourt. Riguardo alla generazione di energia, l’accesso all’energia verrà ulteriormente ampliato dal raddoppio della capacità di generazione di Okpai IPP tramite lo sviluppo accelerato della Fase II, che la renderà una delle più grandi centrali a ciclo combinato di tutta l’Africa.

L'accordo "pone le basi per la valutazione dell’affidabilità della rete elettrica nazionale, e per la stima dei progetti di energia rinnovabile più efficienti, in modo da assicurare l’accesso all’energia anche nelle zone più remote del Paese", conclude la nota del gruppo del cane a sei zampe.