Eni: inizia lavori con GE Renewable Energy per parco eolico Badamsha

Titta Ferraro 10 dicembre 2018 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Eni e GE Renewable Energy hanno iniziato oggi i lavori di costruzione del parco eolico di Badamasha, Kazakhstan, dove saranno installate 13 turbine onshore GE 3.8-130, con un’altezza di 85m, 3.8MW di potenza e un rotore di 130m. L’impianto, situato nella regione nord-occidentale di Aktobe rappresenta per Eni il primo investimento nel settore eolico su larga scala, mentre per GE il primo nel Paese.Quest’iniziativa, rimarca Eni in una nota, fa parte di un’importante collaborazione tra Eni e GE Renewable Energy volta a promuovere lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili. L’impianto eolico, della potenza di 48MW, segna l’inizio di un accordo che incrementerà notevolmente la fornitura da energia eolica nel Paese.