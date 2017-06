Eni, in partnership con GE per sviluppo progetti rinnovabili in Kazakistan

Valeria Panigada 21 giugno 2017 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Eniha siglato con l'americana General Electric e il ministro dell'Energia del Kazakistan un accordo di cooperazione per lo sviluppo di progetti sulle energie rinnovabili in Kazakistan. In particolare, l'accordo, siglato a margine dell'evento GE all'Expo 2017 nella capitale kazaka Astana, prevede di valutare la possibilità di costruire un parco eolico da 50MW, così come altri progetti potenziali che possano aiutare il Paese a raggiungere i suoi obiettivi strategici di sviluppo sostenibile.