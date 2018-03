Eni gas e luce presenta SceltaSicura ai consumatori

Redazione Finanza 19 marzo 2018 - 15:10

Enigas e luce, la società nata l'1 luglio 2017 e in cui sono confluite le attività retail di Eni nel mercato del gas e dell'energia elettrica, ha incontrato a Roma le Associazioni dei consumatori. L'incontro ha rappresentato l'occasione, per l'amministratore delegato Alberto Chiarini, di illustrare illustrare agli stakeholder del mondo consumeristico come l’azienda sta affrontando, nel rispetto della centralità del cliente e del consumatore, un contesto in rapida evoluzione che va verso la fine del mercato tutelato. Il superamento delle tariffe di tutela dell'energia elettrica, previsto per l'1 luglio 2019, è ancora poco percepito dagli oltre 20 milioni di clienti con tariffa tutelata. Per accompagnare i clienti verso il mercato libero dell’energia elettrica con una soluzione conveniente e sicura, Eni gas e luce ha presentato la nuova offerta SceltaSicura che offre uno sconto del 20% sul prezzo dell’energia fissato dall’Autorità. Inoltre è stato illustrato come la Società intenda garantire un’esperienza personalizzata, promuovendo prodotti e offerte sulla base dei bisogni e dei comportamenti dei clienti.