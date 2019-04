Eni, firmato memorandum d'intesa con Sonatrach per rinnovo fornitura gas in Algeria

Valeria Panigada 25 aprile 2019 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

Eniha firmato con la compagnia di Stato algerina Sonatrach un Memorandum di intesa (Memorandum of Understanding), che sancisce la volontà delle parti di giungere in tempi brevi al rinnovo per i prossimi anni del contratto di fornitura di gas e degli accordi relativi al trasporto attraverso il gasdotto che attraversa il Mar Mediterraneo. L’intesa, si legge nella nota odierna, rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei rapporti storici tra Eni e Sonatrach e pone le basi per un nuovo assetto contrattuale che tiene conto dei mutamenti nelle condizioni di mercato.