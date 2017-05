Eni, firmato accordo quadro con Snam per sviluppo stazioni metano in Italia

Valeria Panigada 25 maggio 2017 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Eni e Snam hanno firmato oggi un accordo quadro per lo sviluppo delle stazioni di rifornimento a metano in Italia. La partnership mira a realizzare nuovi impianti di gas naturale compresso e liquefatto all'interno della rete di distributori Eni nelle varie regioni del Paese, favorendo così l'offerta di carburanti alternativi a basse emissioni in uno scenario di crescente interesse per la mobilità più sostenibile. Secondo i termini dell'accordo, Snam investirà 150 milioni di euro al 2021 per realizzare fino a 300 nuovi distributori, mentre Eni rafforzerà la sua offerta di rifornimento di metano nella sua rete.