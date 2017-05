Eni, firmato MoU in Oman per esplorazione e concessione in una zona specifica

Valeria Panigada 29 maggio 2017 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Eni ha firmato con l’Oman un Memorandum of Understanding per valutare le opportunità di cooperazione nel settore del petrolio e del gas. L'accordo è stato siglato dall'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, e dal numero uno della compagnia petrolifera dell’Oman, Isam bin Saud Al Zadjali. Il gruppo del Cane a sei Zampe ha ottenuto i diritti di esplorazione del blocco 52, un'area di 90mila chilometri quadrati nel Paese. "Questo MoU e l'esplorazione del blocco 52 permetterà a Eni di iniziare a cooperare e investire in un Paese così importante e permetterà al nostro gruppo di espandere la sua presenza in una regione chiave del Medio Oriente, in linea con la nostra strategia tesa a diversificare il nostro portafoglio esplorativo", ha dichiarato Descalzi secondo un tweet dell'Oman Oil Company.