Eni, firmata intesa con associazione consumatori per evitare attivazioni contrattuali non richieste

Valeria Panigada 24 maggio 2017 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Eni ha firmato oggi con le associazioni dei consumatori riconosciute dal Cncu (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) un protocollo di autoregolamentazione per prevenire ed evitare le attivazioni contrattuali non richieste. Il protocollo, che prevede l’istituzione di un osservatorio congiunto tra Eni e le associazioni, ha lo

scopo di contribuire alla prevenzione delle attivazioni contrattuali non richieste tramite il rafforzamento della tutela dei consumatori. In particolare, l’osservatorio consentirà di prevenire e monitorare il fenomeno delle attivazioni non richieste grazie a strumenti quali un modulo online per le segnalazioni sul sito eni.com Area

Consumerismo, le testimonianze dirette delle associazioni nella formazione dei partner commerciali di Eni e un sistema di monitoraggio.