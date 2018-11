Eni e Hera stringono partnership per il riciclo degli oli vegetali

Valeria Panigada 23 novembre 2018 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Enie Hera hanno siglato oggi una partnership finalizzata a trasformare l’olio vegetale esausto in biocarburante in un progetto di economia circolare. L’accordo prevede che gli oli vegetali esausti di uso domestico, come quelli di frittura, saranno inviati alla bioraffineria Eni di Venezia che lo trasformerà in green diesel, prodotto completamente rinnovabile che costituisce il 15% dell’Enidiesel+. Il biocarburante alimenterà i mezzi aziendali Hera per la raccolta dei rifiuti urbani. Rispetto al gasolio tradizionale, Enidiesel+ presenta una componente rinnovabile che riduce le emissioni inquinanti fino al 40%, consente un risparmio dei consumi di circa il 4% e una riduzione dei costi manutentivi del motore.