Eni: con Terna firma accordo cooperazione per sviluppo sistemi energetici sostenibili

Alberto Bolis 21 dicembre 2016 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Eni e Terna hanno firmato un accordo di cooperazione bilaterale (Memorandum of Understanding) per l’individuazione e la valutazione congiunta di opportunità relative a progetti di sviluppo di sistemi energetici, in ottica di sostenibilità e sostegno alle fonti di produzione di energia rinnovabile. "L'accordo riguarda un ampio ventaglio di potenziali collaborazioni tra cui lo studio di sistemi elettrici in particolare associati a opportunità di sviluppo Gas to Power, iniziative in ambito Access to Energy, progettazione e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la loro connessione e integrazione alla rete elettrica, soluzioni Smart Grid, progetti di Energy Storage, attività di Ricerca e Sviluppo e progetti energetici a ridotto impatto ambientale", si legge nel comunicato delle due società.