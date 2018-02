Eni: cda conferma dividendo a 0,80 euro ad azione

Daniela La Cava 16 febbraio 2018 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione intende proporre all'assemblea degli azionisti, in programma in un’unica convocazione il prossimo 10 maggio, la distribuzione di un dividendo di 0,80 euro per azione (invariato rispetto al 2016) di cui 0,40 distribuiti nel settembre 2017 a titolo di acconto. Lo rende noto il gruppo guidato da Claudio Descalzi aggiungendo che il dividendo a saldo di 0,40 euro per azione sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2018, con stacco cedola il 21 maggio 2018.