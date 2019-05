Eni: boom di domanda per il bond a 10 anni in dollari statunitensi, cedola del 4,25%

Titta Ferraro 3 maggio 2019 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Emissione obbligazionaria denominata in dollari statunitensi per Eni. Il bond a tasso fisso con durata di 10 anni per un valore nominale di 1 miliardo di dollari statunitensi. Il prestito obbligazionario decennale paga una cedola annua del 4,250% e ha un prezzo di re-offer di 99,742%. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni.L’offerta, rimarca Eni in una nota, ha riscontrato un elevato interesse da parte del mercato raggiungendo una domanda di circa 4,6 miliardi di dollari statunitensi. In particolare, all’offerta hanno aderito i principali investitori professionali, quali assicurazioni, fondi pensione e fund managers.