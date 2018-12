Eni: avviato a Gela l’impianto pilota per la trasformazione dei rifiuti solidi urbani in bio olio

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Syndial, società ambientale di Eni, ha avviato nel sito della raffineria di Gela il primo impianto pilota per il recupero e la trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in un bio olio che servirà a produrre carburanti di nuova generazione. "Si tratta del primo importante passo di un percorso che porterà la società a realizzare impianti su scala industriale con importanti benefici ambientali per le grandi aree urbane in Italia e all’estero", si legge nella nota odierna. Le attività svolte dall’impianto di Gela infatti permetteranno a Eni di acquisire le informazioni necessarie per la progettazione dei nuovi impianti. Il pilota di Gela ha una capacità produttiva di bio olio stimata in circa 70 chilogrammi al giorno.