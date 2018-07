Eni: avviata produzione gas da progetto OCTP, nell’offshore del Ghana

Daniela La Cava 4 luglio 2018 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Eni ha avviato la produzione di gas dal giacimento di Sankofa, nel progetto integrato oil&gas Offshore Cape Three Points (OCTP), in Ghana, lo scorso fine settimana. Lo si apprende in una nota stampa nella quale si ricorda che il giacimento produrrà 180 milioni di piedi cubi di gas al giorno (mmscf/d) per almeno 15 anni, una quantità sufficiente per convertire a gas metà della capacità di generazione di energia elettrica del Ghana. Eni spiega che OCTP è l’unico progetto di sviluppo di gas non associato interamente dedicato al consumo domestico nell’Africa Sub-Sahariana, e garantirà al Ghana forniture di gas stabili, affidabili, e convenienti. “OCTP unisce la creazione di valore e la sostenibilità ambientale”, ha detto l’a.d. di Eni Claudio Descalzi. “Il gas di OCTP contribuirà alla stabilità energetica del Ghana, che è un prerequisito per la crescita industriale ed economica, e allo stesso tempo aiuterà a ridurre emissioni dannose. È una prova dell’impegno di Eni per lo sviluppo sostenibile e per le partnership a lungo termine con i paesi ospiti, dove possiamo crescere solo se cresciamo insieme”.Eni è presente in Ghana dal 2009 tramite la consociata Eni Ghana. Eni è operatore del progetto di sviluppo integrato Oil&Gas OCTP (Eni 44.44%, Vitol 35.56%, GNPC 20%) che, con uno start-up da record (3 mesi prima del previsto) ed un ramp-up accelerato, ha raggiunto il picco di produzione con un anno di anticipo sul piano di sviluppo. Con l’avvio della produzione di gas, la produzione complessiva di petrolio e gas di OCTP potrà arrivare fino a 85.000 barili di olio equivalente al giorno.