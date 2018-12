Eni, assicurati impegni di acquisto gas per progetto in Mozambico

Valeria Panigada 28 dicembre 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Eni, insieme alle altre società che compongono la joint venture per lo sviluppo dell’Area 4 (ExxonMobil, China National Petroleum Corporation, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Kogas e Galp), ha ottenuto impegni di acquisto di gas naturale liquefatto (GNL), sufficienti per avanzare nel 2019 verso la decisione finale di investimento per il progetto Rovuma in Mozambico.L’efficacia degli impegni, precisa la nota odierna, è subordinata alla conclusione degli accordi definitivi, che saranno finalizzati e siglati nelle prossime settimane, e all’approvazione da parte del governo del Mozambico che sta analizzando il piano di sviluppo proposto. “Questi impegni - ha commentato Massimo Mantovani, Chief Gas and LNG Marketing and Power Officer di Eni - rappresentano un fondamentale passo in avanti per il progetto Rovuma LNG e forniscono una solida base per assicurare il finanziamento del progetto".Il progetto di sviluppo per la prima fase del progetto Rovuma LNG include la progettazione e costruzione di due treni di liquefazione del gas naturale, che produrranno ciascuno 7,6 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all’anno. L’inizio della produzione è atteso per il 2024.Mozambique Rovuma Venture, joint venture detenuta da ExxonMobil, Eni e CNPC, detiene la partecipazione del 70% nella concessione di esplorazione e produzione dell’Area 4, a fianco di Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Galp e Kogas, che detengono ciascuna il 10%. La jv sta attualmente discutendo con il governo mozambicano i dettagli del piano di sviluppo.