Eni: a.d. Descalzi incontra presidente Angola

Daniela La Cava 7 novembre 2018 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Incontro tra l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente della Repubblica d'Angola, João Gonçalves Lourenço a Luanda per discutere delle attività e delle iniziative di Eni nel Paese. A margine dell'incontro, Eni e Sonangol hanno firmato un emendamento del Production Sharing Agreement del Blocco 15/06 che definisce il nuovo perimetro del blocco, ampliato di 400 km2 sul lato ovest. "Questo è in linea con la strategia di Eni di aumentare le attività esplorative nel paese, alla ricerca di opportunità vicine alle infrastrutture di produzione esistenti", segnala la società italiana in una nota. Dopo la scoperta di Kalimba 1 nel giugno 2018, Eni ha avviato un programma di esplorazione accelerata che prevede la perforazione di 4 pozzi esplorativi. In caso di successo, questa strategia consentirà lo sviluppo accelerato delle nuove risorse, sfruttando le sinergie con le infrastrutture esistenti e riducendo significativamente il time-to-market.Inoltre, nuove start-up già avviate nel 2018, ed altre previste nei prossimi mesi, consentiranno di aumentare la produzione fino a 50 kboed. La produzione arriverà al plateau di 170 mila kboed all'inizio del prossimo anno.La partnership di Eni con Sonangol include anche attività nel settore downstream, con interventi per migliorare l'efficienza della raffineria di Luanda e supportare lo sviluppo di impianti futuri, nonché lo sfruttamento del gas e lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili.