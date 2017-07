Eni: a.d. Descalzi incontra il numero uno di Qatar Petroleum

Daniela La Cava 24 luglio 2017 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Incontro ieri a Doha tra l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e Saad Sherida Alkaabi, presidente e chief executive di Qatar Petroleum. Le parti, si legge in una nota diffusa ieri dal gruppo italiano, hanno discusso vari aspetti dell'attuale e possibile futura cooperazione tra Qatar ed Eni nel settore del gas naturale liquefatto (LNG) e in generale nel settore petrolifero.Nell'ambito della visita, Descalzi ha incontrato l'Emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e il ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Il Qatar è il più grande produttore ed esportatore mondiale di gas naturale liquefatto: con una capacità di liquefazione di 77 milioni di tonnellate annue, nel 2016 ha assicurato il 30% del consumo mondiale di LNG.Eni, ricorda in un comunicato, ha da tempo un rapporto privilegiato con il Qatar, essendo uno dei principali clienti europei di LNG sulla base di un contratto di lunga durata. Il contratto qatarino si integra all'interno del portafoglio LNG di Eni, assieme ad una quota crescente di produzione propria proveniente dai progetti upstream di tutto il mondo.