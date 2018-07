Eni: a.d. Descalzi incontra al-Sarraj, discusse future opportunità esplorative in Libia

Daniela La Cava 30 luglio 2018 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Il capo del consiglio di presidenza del governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj, ha incontrato a Tripoli l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Durante l’incontro, avvenuto alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Perrone, il numero uno del gruppo italiano ha fatto il punto sulle attività correnti di Eni nel paese, anche alla luce del recente start-up del progetto di Bahr Essalam Fase 2, che completa lo sviluppo del più grande giacimento a gas in produzione nell’offshore libico. Eni è il principale fornitore di gas al mercato locale, raddoppiato negli ultimi quattro anni, con 20 milioni di metri cubi al giorno destinati interamente ad alimentare le centrali elettriche del paese per una capacità di generazione di energia di oltre 3 GW.Le parti, si legge in una nota, hanno inoltre discusso delle future opportunità esplorative e degli investimenti di sviluppo che consolideranno ulteriormente il rapporto tra Eni e il paese, che risale al 1959. Infine, Descalzi ha illustrato a Fayez al-Sarraj lo stato dei progetti sociali e di sostenibilità attualmente in corso in Libia relativi alla sanità e all’accesso all’acqua potabile, per valore complessivo di 25 milioni di dollari.Eni è il maggiore produttore internazionale di idrocarburi in Libia, dove attualmente produce oltre 320.000 barili al giorno di olio equivalente.