Eni acquisisce quote in due giacimenti offshore ad Abu Dhabi

Titta Ferraro 12 marzo 2018 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Eni ha firmato nel weekend ad Abu Dhabi due Concession Agreement per l’ingresso con una quota del 5% nel giacimento a olio di Lower Zakum e con una quota del 10% nei giacimenti a olio, condensati e gas di Umm Shaif e Nasr, nell’offshore del Paese, per un corrispettivo di circa 875 milioni di dollari complessivi e una durata di 40 anni.Lower Zakum si trova offshore a circa 65 chilometri al largo di Abu Dhabi. La scoperta risale al 1963 e la produzione è iniziata nel 1967, con un target di produzione di 450mila barili di olio al giorno. Umm Shaif e Nasr si trovano in offshore a circa 135 chilometri dalla costa di Abu Dhabi e hanno un target di produzione di 460mila barili di olio al giorno. Questo accordo, sottolinea Descalzi, offre a Eni la possibilità di allargare la presenza in Medio Oriente e di creare una forte alleanza con ADNOC e Abu Dhabi: "Le due concessioni danno accesso a giacimenti giant con un enorme potenziale e Eni vuole contribuire alla massimizzazione della produzione futura con la sua migliore tecnologia".