Eni, accordo con Lukoil su scambio partecipazioni su licenze in Messico

Daniela La Cava 6 novembre 2018 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Accordo tra Eni e Lukoil per lo scambio di quote di partecipazione in tre licenze esplorative nelle acque poco profonde del Messico. Secondo i termini dell'intesa, il gruppo italiano cederà a Lukoil una partecipazione del 20% nei Production Sharing Agreement (PSC) di Area 10 e Area 14, e acquisirà una quota del 40% nel PSC di Lukoil per l’Area 12. L'obiettivo, alla luce della vicinanza dei blocchi, è di diversificare i rischi esplorativi, accedere a maggiori opportunità e aumentare le sinergie operative. Le nuove joint venture avranno la seguente composizione: Area 10: Eni 80% (operatore), Lukoil 20%; Area 12: Lukoil 60% (operatore), Eni 40%; Area 14: Eni 40% (operatore), Citla 40% e Lukoil 20%. L’accordo è soggetto all'approvazione delle autorità messicane.I tre blocchi, si legge in una nota, sono situati nel promettente bacino del Sureste e sono stati assegnati a Eni e Lukoil nel 2017 a seguito di una gara internazionale denominata "Ronda 2.1", organizzata dalla Commissione Nazionale degli Idrocarburi (CNH). Si prevede che la campagna esplorativa inizi a partire dalla metà del 2019.