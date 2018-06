Eni: accordo con Ina per cessione attività upstream in Croazia

Daniela La Cava 20 giugno 2018 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Eni e Ina-Industrija Nafte (società petrolifera di stato croata) hanno firmato un accordo che consente a quest’ultima di acquistare il 100% di Eni Croatia. Lo rende noto il gruppo di San Donato Milanese in un comunicato nel quale indica che la produzione corrente di gas della società ceduta ammonta a circa 2.500 barili di olio equivalente al giorno. L’acquisizione è soggetta all'approvazione da parte delle Autorità competenti.La fornitura di gas naturale dalla Croazia al mercato italiano sarà garantita grazie alla sigla di un accordo commerciale tra Ina ed Eni, in base al quale il gas prodotto dal giacimento Marica continuerà ad essere trasportato in Italia.Con questo accordo, in linea con il piano di razionalizzazione del portafoglio mediante vendita degli assets marginali, Eni esce dal business Upstream in Croazia, dove è presente dal 1996 in partnership con Ina-Industrija Nafte.