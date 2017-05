Eni: accordo con Fincantieri per sviluppo sistemi energetici legati a gas naturale

Daniela La Cava 29 maggio 2017 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Eni e Fincantieri hanno firmato un accordo di cooperazione bilaterale per la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo, inclusa la possibilità di realizzare studi di fattibilità su progetti energetici di gas naturale. Eni ha precisato in una nota che l'intesa "riguarda un ampio ventaglio di potenziali collaborazioni tra cui lo studio di iniziative relative alla valutazione della catena di trasporto di gas naturale e GNL, e iniziative per la valorizzazione di risorse gas". In particolare, la

cooperazione è volta a sviluppare progetti relativi a piattaforme galleggianti per produzione offshore e la valutazione di progetti energetici a ridotto impatto ambientale.



L’accordo si inquadra nella strategia di Eni che prevede un forte impegno sul fronte del climate change, dello sviluppo sostenibile e del sostegno all’utilizzo del gas per trasporto. Continuando la collaborazione con le eccellenze industriali italiane, Eni rafforza così il suo impegno nell’ambito della minimizzazione delle emissioni di CO2, con particolare focus sul settore navale.