Eni, Strategy 2018-2021: 1,2 miliardi investiti in energia rinnovabile

Daniela La Cava 16 marzo 2018 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Enicontinua a puntare sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Nel piano strategico 2018-2021 sono previsti investimenti per circa 1,2 miliardi di euro per lo sviluppo di 1 gigawatt di nuova capacità entro il 2021 e di 5 entro il 2025. Secondo Claudio Descalzi, amministratore delegato del gruppo petrolifero, "grazie alla forte integrazione dei business e nei Paesi in cui operiamo, la nuova capacità installata assicurerà un rendimento di circa il 10%".