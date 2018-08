Eni: Standard & Poor’s alza il rating, outlook stabile

Daniela La Cava 31 agosto 2018 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Eni promossa da Standard & Poor’s. L'agenzia di rating americana ha rivisto al rialzo il rating a lungo termine del gruppo di San Donato Milanese portandolo ad ‘A-‘, con outlook stabile. L'agenzia ha inoltre confermato ad ‘A-2’ il giudizio a breve termine. "La decisione dell’agenzia si basa sul miglioramento degli indicatori finanziari correnti e previsionali, ottenuto grazie alla riduzione dell’indebitamento e alla generazione di cassa", si legge nella nota."Sono particolarmente soddisfatto di questo riconoscimento che premia quanto fatto in termini di potenziamento del nostro portafoglio upstream, di ristrutturazione dei business mid-downstream e di rafforzamento della nostra situazione patrimoniale - commentato Claudio Descalzi, a.d. di Eni -. Tali risultati, conseguiti pur in presenza di un ciclo sfavorevole di mercato come quello degli ultimi anni, ci hanno consentito di mantenere un profilo di business solido e di riconquistare un rating di area A non appena il mercato è tornato a mostrare segni di maggiore stabilità”.