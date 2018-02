Eni: Renzi, non va privatizzata

Titta Ferraro 6 febbraio 2018 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

"L'Eni non va privatizzata. Di privatizzazione di aziende pubbliche ne abbiamo fatte abbastanza, anche troppe in questi anni. ". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi. L'ex premier, intervenuto alla trasmissione Agorà su Rai 3, indicando la privatizzazione di Telecom Italia come uno degli errori del passato. Renzi spinge invece per la vendita degli immobili del Demanio abbandonati.