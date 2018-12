Eni: Mubadala Petroleum e BP partner nella concessione Nour in Egitto

Titta Ferraro 10 dicembre 2018 - 08:55

Mubadala Petroleum e BP entrano nella concessione Nour in Egitto con quote rispettivamente del 20% e del 25%. Il Governo egiziano ha approvato la cessione da parte di Eni di una quota del 20% a Mubadala Petroleum, una controllata di Mubadala Investment Company, e di una quota del 25% a BP nella concessione di Nour, nell’offshore dell’Egitto. L'approvazione da parte del Governo segue la firma degli accordi di farm-out con Mubadala Petroleum a novembre e con BP all'inizio di dicembre.Nella concessione, che è in partecipazione con Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), Eni detiene ora una quota del 40%, BP del 25%, Mubadala Petroleum del 20% e Tharwa Petroleum Company il restante 15%. Questa operazione, rimarca Eni in una nota, fa parte di una più ampia partnership con BP a livello internazionale e rafforza ulteriormente la collaborazione con Mubadala Petroleum in Egitto.Nour è un blocco situato nel prolifico bacino del Delta del Nilo orientale del Mar Mediterraneo, a circa 50 km al largo della costa, in acque profonde da 50 a 400 metri e copre un'area totale di 739 km quadrati. Eni sta attualmente effettuando la perforazione del pozzo esplorativo.