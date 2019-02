Eni Gas e Luce si rafforza nel mercato dei servizi per l’efficienza energetica e acquisisce SEA S.p.A.

Alessandra Caparello 6 febbraio 2019 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Acquisizione da parte di Eni gas e luce della quota di maggioranza di SEA S.p.A., una energy service company con sede a L’Aquila. Con questa acquisizione Eni gas e luce rafforza la propria presenza nel mercato dei servizi per l’efficienza energetica, ampliando la propria offerta commerciale con soluzioni integrate e innovative, con particolare focalizzazione sul segmento industriale e su quello dei condomini.SEA opera nel settore dei servizi e delle soluzioni per l’efficienza energetica sia in ambito residenziale sia industriale, con specifiche competenze anche in campo antisismico e la sua acquisizione consentirà ia Eni gas e luce di rafforzare i servizi, le attività di supporto tecnico e i controlli operativi sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nell’ambito dell’iniziativa CappottoMio. Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce, ha dichiarato: “Grazie ad una veloce integrazione di SEA, sono fiducioso che il nostro percorso di crescita nel segmento dei servizi per l’efficienza energetica avrà una forte accelerazione, mettendo a disposizione un’offerta sempre più ricca di valore ai nostri clienti”.