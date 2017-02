Eni: Equita prevede crescita produzione +4/5% in piano, conferma buy sul titolo

Alberto Bolis 21 febbraio 2017 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Conto alla rovescia per il nuovo piano strategico di Eni, che verrà presentato a Londra il prossimo 1 marzo. Per il 2017 gli analisti di Equita si aspettano che il colosso petrolifero fornisca una nuova guidance di crescita della produzione del 4/5% e che confermi i 2 milioni di barili al giorno alla fine del piano. A livello di investimenti "ci aspettiamo un intervallo per capex annuale di circa 8-8,5 miliardi di euro all'anno nel 2017-18". Inoltre gli esperti prevedono la conferma del dividendo a 0,80 euro per azione. Equita ha confermato il giudizio buy sul titolo Eni con target price a 16,50 euro.