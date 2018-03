Eni: Descalzi, su Nigeria siamo rilassati

Titta Ferraro 16 marzo 2018 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Eninon si mostra preoccupata dal caso Nigeria. "Sono rilassato perchè so quello che abbiamo fatto e adesso abbiamo la possibilità di spiegarlo perchè c'è un processo", ha detto oggi Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, a margine della presentazione del nuovo piano 2018-2021. "Io non penso a me, penso a me come compagnia", ha aggiunto. Il processo aperto a Milano riguarda presunte tangenti pagate da Eni in Nigeria con Descalzi imputato per corruzione internazionale.