Eni, Descalzi: "prospettive eccellenti, se condizioni mercato fossero più favorevoli extra-valore per azionisti"

Daniela La Cava 16 febbraio 2018 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

“Chiudiamo il 2017 con risultati eccellenti che dimostrano come il processo di profondo cambiamento avviato nel 2014 abbia trasformato Eni in una società capace di crescere e creare valore anche in condizioni di mercato molto difficili", ha commentato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. "Per il futuro le prospettive di crescita sono eccellenti in tutti i business e saranno perseguite con disciplina finanziaria e grande attenzione alla loro sostenibilità in presenza di scenari anche i più difficili - ha aggiunto -. Il che vorrà dire che, se al contrario le condizioni di mercato fossero più favorevoli, saremo in condizione di generare un enorme extra‐valore per i nostri azionisti. Sulla base di questi risultati proporrò al consiglio del 15 marzo il pagamento di 0,80 euro per azione quale dividendo sul risultato 2017".