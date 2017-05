Eni: Descalzi, divisione gas non è in vendita. Non entreremo in Alitalia

Luca Fiore 11 maggio 2017 - 19:11

MILANO (Finanza.com)

La divisione retail gas italiana di Eni non è in vendita. Lo ha ribadito l'AD Claudio Descalzi a margine di un incontro. Il manager ha confermato che “il processo di ottimizzazione interna” non è “propedeutico alla vendita”.



Per quanto riguarda la vicenda Alitalia, “non mi è stato mai chiesto di entrare e nessuno me lo chiederà mai”.



Altro tema caldo è quello del Venezuela, alle prese con una forte crisi economica: "i nostri investimenti sono sempre a lungo termine […], se ogni volta che c'è un problema dovessimo uscire…”.