Eni: Descalzi, aumento dividendo rispecchia la nostra fiducia in un’ulteriore crescita

Titta Ferraro 16 marzo 2018 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

“L’aumento del dividendo che annunciamo oggi rientra nel nostro impegno per una politica di remunerazione progressiva. E’ il risultato dei miglioramenti finanziari e di business ottenuti e rispecchia la nostra fiducia in un’ulteriore crescita di valore”. Così Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, nel corso della presentazione del nuovo piano 2018-2021.Eni ha annunciato l'aumento del dividendo che nel 2018 sarà di 0,83 euro per azione dai 0,80 euro del 2017.