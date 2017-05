Eni: Ad Descalzi incontra il Presidente del Messico, Enrique Peña Nieto

Alberto Bolis 3 maggio 2017 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Il Presidente del Messico, Enrique Peña Nieto, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, si sono incontrati a Città del Messico. Durante l’incontro, l'Ad del colosso petrolifero ha illustrato le attività e le prospettive della società nel Paese, con particolare riferimento all’Area 1 (Eni 100%) in cui Eni ha recentemente perforato con successo il pozzo Amoca-2, nelle acque poco profonde delle Baia di Campeche, confermando la presenza di olio in diversi livelli ed un potenziale superiore alle stime iniziali.

Il tema centrale della discussione è stato lo sviluppo del campo di Amoca, in cui Eni sta già studiando l’esecuzione di una fase di early production per anticipare i tempi di start-up.