Enetronica: consolida attività in America Latina, al via controllata a Panama

Daniela La Cava 24 luglio 2017 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha costituito una propria controllata a Panama con l’obiettivo di sviluppare le proprie linee di business nel settore delle energie rinnovabili. La NewCo, Enertronica Panama, è controllata al 100% da Enertronica.La società si occuperà della gestione di tutte le attività del gruppo Enertronica nel territorio panamense, tra cui le attività di EPC, IPP e quelle associate all’O&M degli impianti fotovoltaici. In questo ultimo settore si evidenzia che grazie alle attività di Elettronica Santerno il totale installato a Panama è di oltre 60 MW. La società ha inoltre comunicato che in questi giorni Elettronica Santerno ha completato la connessione di un importante impianto fotovoltaico di oltre 10 MW. "Il gruppo sta dimostrando di riuscire ad operare con successo in America Latina dove si vanta una presenza consolidata in Brasile, in Cile in Messico ed a Panama. Attraverso la costituzione di Enertronica Panama si aspettano dei risultati importanti nel corso del 2017 sia in termini di consolidamento che di nuove commesse", ha commentato Vito Nardi, numero uno di Enertronica.