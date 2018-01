Enertronica si focalizza sulle rinnovabili: sale al 100% della controllata sudafricana e cede il 90% di Smartutility

Valeria Panigada 5 gennaio 2018 - 08:05

Enertronica, società operante nel settore energetico e quotata sul listino Aim Italia, ha deciso di focalizzarsi maggiormente nelle rinnovabili, rafforzando la partecipazione nella controllata sudafricana. Nel dettaglio, ha acquistato per 900mila euro le quote di minoranza raggiungendo la quota del 100%. L'operazione favorirà, ha spiegato Enertronica, lo sviluppo di nuove attività e nuovi investimenti in Africa. Contemporaneamente, il gruppo ha ceduto il 90% di Smartutility per 3 milioni di euro, conseguendo circa 1,2 milioni di plusvalenza nell'esercizio 2017.