Enertronica crea joint venture commerciale con PowerChina

Valeria Panigada 6 dicembre 2018 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Enertronica, società quotata a Piazza Affari operante nel settore delle energie rinnovabili, ha sottoscritto un accordo di joint venture commerciale con PowerChina per partecipare a un tender internazionale riguardante la costruzione di una centrale fotovoltaica in America Latina da circa 200Mw. L'accordo prevede che circa il 30% delle forniture e delle attività siano di competenza di Enertronica. Il progetto dovrebbe essere aggiudicato per un importo indicativo superiore ai 120 milioni di dollari nel corso del 2019.