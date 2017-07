Enertronica: accordo per l’acquisizione del 100% di Progetti International

Luca Fiore 13 luglio 2017 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Enertronica ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con Fineldo, holding della famiglia Merloni, per l’acquisizione del 100% di Progetti International SpA. Dopo il completamento della due diligence, il contratto prevede un corrispettivo di 700 mila euro.L’accordo prevede un investimento diretto di Fineldo nel Gruppo Enertronica attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale in denaro di un milione di euro e la sottoscrizione di una tranche dell’emettendo prestito obbligazionario per 1,5 milioni.