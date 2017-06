Enertronica: Elettronica Santerno, sottoscritta commessa negli Stati Uniti

Daniela La Cava 29 giugno 2017 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha annunciato che Elettronica Santerno (società controllata al 51%) ha sottoscritto una commessa per la fornitura di 27 MVA di inverter fotovoltaici in Nevada (Stati Uniti). La commessa, il cui controvalore è di circa 2,5 milioni di euro, è stata sottoscritta con uno delle principali utilities mondiali attive nel settore delle energie rinnovabili e sarà completata entro il 2017."La sottoscrizione della commessa ha particolare rilevanza per Elettronica Santerno - precisa la società in un comunicato - in quanto gli Stati Uniti rappresentano uno dei principali mercati nel settore delle energie rinnovabili e le aspettative del Gruppo Enertronica su questo mercato sono di particolare rilevanza".