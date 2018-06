Energy Lab rinuncia a concordato e non riuscirà ad approvare bilancio 2017 entro fine mese

Titta Ferraro 15 giugno 2018 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Energy Lab rinuncia al concordato preventivo. Il Consiglio di Amministrazione della smart energy company indipendente quotata su AIM Italia attiva nei settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy ha deliberato la rinuncia alla presentazione della proposta di concordato in quanto non è stato possibile definire un piano adeguato nei tempi stabiliti. Lo scorso febbraio la società quotata sull'AIM Italia aveva presentato al tribunale di Udine la richiesta di ammissione a procedura concordato preventivo con "continuità aziendale" ovvero proposta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182bis della Legge Fallimentare.La società comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione non sarà in grado di provvedere alla approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 entro la fine di giugno, quindi entro i 180 giorni dalla data di chiusura del bilancio.