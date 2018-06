Energy Lab: il tribunale di Udine la dichiara in fallimento

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Energy Lab, società quotata sul listino Aim Italia attiva nel settore delle rinnovabili, ha fatto sapere che il tribunale di Udine ha pronunciato sentenza di fallimento. Sono stati nominati Andrea Ziuliani come giudice delegato e Giuliano Bianco come curatore. Energy Lab era stata fondata nel 2008 a Moimacco, in provincia di Udine.