Energica, siglato nuovo accordo commerciale in Germania

29 giugno 2018 - 08:12

Energica Motor continua la sua espansione sul territorio tedesco. La casa modenese produttrice di moto elettriche, quotata sul listino Aim Italia, ha siglato un nuovo accordo commerciale in Germania con il punto vendita e+Gooseneck Gbr, situato nei pressi della città di Ulm. Nei primi cinque mesi dell'anno, il mercato due ruote tedesco è incrementato dell'11%. La Germania è "un territorio essenziale per il consolidamento del marchio Energica in Europa", ha commentato Livia Cevolini, amministratore delegato di Energica.